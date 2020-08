Drogas são apreendidas em São Mateus com o emprego do cão policial

.

Durante a tarde desta sexta-feira (07), policiais militares da 3ª Companhia do 13º Batalhão, sediada em Pedro Canário, recuperaram diversos eletrônicos produto de furto e que teriam sido posteriormente receptados por terceiros.

Após receberem informações de onde produtos furtados estariam escondidos os policiais militares tiveram êxito em prender quatro pessoas envolvidas em crime de furto e receptação que estavam agindo no município de Pedro Canário. Após abordar o receptador (pessoa que compra produto de origem ilícita) que admitiu ter comprado um produto muito abaixo do preço normal, os policiais militares se dirigiram a outro local onde detiveram a pessoa que negociava os produtos ilegais para os criminosos.

Em ato contínuo se deslocaram a um terceiro endereço onde prenderam mais dois criminosos que confessaram realizar os furtos, com o intuito de vender os produtos posteriormente. Foram apreendidos com os envolvidos duas televisões, sendo uma smart tv 58 polegadas, um rádio amador, um colete balístico sem numeração e um pé de cabra para a prática dos crimes.

O tenente-coronel Mateus Garcia Pereira, comandante do 13º Batalhão exaltou a ação dos policiais militares ressaltando o empenho e a dedicação, pois fora uma ocorrência longa, com abordagem e condução de vários envolvidos. “Ações como essa trazem tranquilidade para a população do município de Pedro Canário”.

Devido ao tamanho dos produtos recuperados os materiais apreendidos foram entregues na Delegacia de Polícia de Pedro Canário e os quatro detidos foram conduzidos para a 18ª Regional da Polícia Civil, em São Mateus.

