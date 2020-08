Drogas são apreendidas em Jardim Camburi

.

Na noite desta segunda (03), militares da Força Tática apreendem drogas em Jardim Camburi, Vitória.

Por volta das 19h, enquanto patrulhava, a equipe de Força Tática recebeu a informação que um cidadão estava comercializando drogas por aplicativo de mensagens em determinada rua de Jardim Camburi. Ao chegar ao local os militares visualizaram o indivíduo e abordaram, sendo encontradas com ele 03 pedras de haxixe e R$ 600,00 em espécie. Nas proximidades da abordagem foram encontradas duas sacolas contendo pedras de haxixe. O indivíduo informou que dentro da sua residência havia mais drogas e franqueou a entrada dos militares. No quarto do abordado foram encontradas mais seis pedras do mesmo entorpecente e uma balança de precisão. No total foram apreendidos 245 gramas de haxixe. No celular do indivíduo havia mensagens e app de mensagens indicando venda de “uvas”.

O abordado e material foi encaminhado à Delegacia.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES

TENENTE CORONEL MARCELO CORREA MUNIZ

Tel. 27 – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]