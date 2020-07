Drogas são apreendidas e homem é preso por depredar patrimônio no fim de semana

.

Na madrugada deste domingo (26), drogas são apreendidas em Jabour, e homem é preso por depredação em Morada Camburi.

Por volta das 00h, a equipe de Força Tática patrulhava em Jabour, quando visualizaram três indivíduos em frente a um prédio conhecido por tráfico de drogas. Um deles ao verificar a viatura se aproximando adentrou ao prédio correndo com uma sacola na mão. Os dois indivíduos que permaneceram em frente ao edifício foram abordados e nas buscas foram encontradas 25 pedras de crack e 14 papelotes de cocaína.

Foi indagada a entrada do outro indivíduo no prédio e solicitada à entrada a genitora do mesmo. Foi franqueada a entrada e no quarto do indivíduo foi encontrada a sacola contendo 58 buchas de maconha, 06 munições cal 38 e R$ 63,00 em espécie.

Já em Morada de Camburi, também por volta das 00h, os militares de serviço receberam informação do plantão da 12ª Cia Ind informando que um indivíduo estava depredando patrimônio público pelas ruas do bairro. O indivíduo foi abordado e confirmou que estava praticando tal ato, pois havia apanhado do irmão. Foi verificada destruição de patrimônio público e privado, pois além de placas de trânsito, o indivíduo também golpeou dois carros, cujos donos compareceram no local.

Nas duas ocorrências os indivíduos e materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia.

