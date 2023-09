Drogas são apreendidas nos bairros Muquiçaba e Perocão em Guarapari

Na manhã dessa quarta-feira (13), militares em patrulhamento no bairro Perocão, receberam a informação de que pessoas ligadas ao tráfico estavam armazenando drogas em uma mata próximo a obra de uma escola infantil do bairro. Foi feito uso do cão farejador K-9 no local, onde foi encontrada uma sacola com 125 pinos de cocaína, 168 pedras de crack, 129 buchas de maconha, 30 tiras de maconha e cinco pedaços de maconha. O material foi apreendido e nenhum suspeito foi localizado.

Em outra ação, militares em patrulhamento no bairro Muquiçaba, avistaram um indivíduo suspeito. O homem de 37 anos foi abordado e com ele encontrada a quantia de R$ 65,00 em espécie e próximo de onde ele estava foram encontradas 60 pedras de crack.

Todo o material apreendido e o indivíduo detido foram apresentados a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

