Drogas, dinheiro e outros materiais são apreendidos durante Operação em Jerônimo Monteiro

No início da manhã desta terça-feira (30), os Policiais Militares do 3º Batalhão apreenderam drogas, dinheiro e diversos outros materiais durante operação realizada no município de Jerônimo Monteiro, em combate ao tráfico de drogas.

Durante as buscas os policiais localizam nas residências:

08 papelotes de cocaína

09 pedras de crack

02 papelotes médios de cocaína

06 celulares

R$ 1.839,00 em espécie

$20 euros

18 tabletes de maconha

33 buchas de maconha

01 porção (100g) de cocaína

Caderneta de anotação do tráfico

Além de vários materiais utilizados para endolar.

A ação iniciou por volta das 05hs e contou com a participação de 45 policiais militares e 17 viaturas, sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão emitidos pela Comarca do município.

Nas ações os militares contaram com o apoio da Equipe K9 com a cadela ALGA, que realizou buscas nas residências e terrenos próximos, visto que as denúncias descreviam que alguns materiais estariam enterrados.

Seis pessoas foram detidas e uma menor apreendida, sendo juntamente com o material encaminhados a UPJ de Alegre.

