Droga Raia e Drogasil suspendem uso de biometria para desconto em farmácias

Resumo O grupo Raia Drogasil afirmou que vai parar de exigir biometria dos clientes para aplicar descontos.

A rede de farmácias já tinha sido notificada por órgãos de defesa do consumidor.

Empresa defende que a biometria garante o cumprimento da LGPD, o que especialistas dizem não fazer sentido.





O grupo Raia Drogasil , dono das redes de farmácias Droga Raia e Drogasil , anunciou na noite de quarta-feira (7) que vai interromper o cadastro de biometria em suas lojas. A suspensão da coleta veio após um questionamento do Idec e uma notificação do Procon-SP , que pode multar a empresa em até R$ 50 milhões. O Tecnoblog trouxe a denúncia de clientes que precisaram entregar a impressão digital em troca de descontos.

Raia Drogasil suspende coleta por “causar desconfortos”

Em comunicado ao Tecnoblog, o grupo Raia Drogasil reforça que a coleta da biometria era para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados ( LGPD ). A empresa ressalta que o processo sempre foi realizado de forma voluntária e dentro dos conformes legais.

“Apesar disso, entendendo que a iniciativa causou desconfortos, a RD-RaiaDrogasil optou por interromper essa prática”, diz o comunicado. A empresa afirma que foi uma das primeiras no país a se ajustar à LGPD, e ressaltou que fez investimentos na área para proteger dados de clientes.

A rede de farmácias diz ainda que a troca de dados beneficia o consumidor com ofertas, “incluindo as promoções personalizadas em categorias relevantes para ele”. O grupo diz que não comercializa, “em hipótese alguma, as informações pessoais de clientes a terceiros”.

Rede de farmácias não se pronuncia sobre coleta de CPF

Por fim, a companhia se coloca à disposição para prestar mais esclarecimentos. Ela não comenta sobre a coleta e uso de CPF ; a prática foi criticada por Matheus Falcão, especialista em Saúde do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), em entrevista ao Tecnoblog. “ Nossa compreensão é de que o setor [de farmácias] ainda não explicou muito bem nem a necessidade do CPF e muito menos da digital. Isso passa por explicar a finalidade precisa. Com quem eles são compartilhados?”, ele questionou.

O Idec notificou o grupo Raia Drogasil sobre a coleta do CPF, que também não tinha finalidade específica descrita na política de privacidade da empresa.

O estado de São Paulo aprovou uma lei em dezembro que obriga farmácias e drogarias a explicarem o motivo de pedirem o CPF do consumidor no ato da compra. A empresa precisa comunicar ao cliente, caso ele forneça o dado, se vai abrir ou não uma conta para que ele receba promoções ou descontos. Caso viole a lei, a loja deve pagar multa de R$ 5.818.

No mês passado, o Tecnoblog detalhou casos de clientes que foram barrados na hora da compra, e tiveram que fornecer a digital em troca de descontos em produtos. Em um caso, a oferta foi de 33% e o consumidor teve de informar o número de celular para aproveitar a promoção.

Na quarta-feira, noticiamos com exclusividade que a Drogasil foi notificada pelo Procon-SP. O órgão exige a finalidade de coleta da biometria, assim como o tratamento do dado: captação, armazenamento e criptografia.

Este é o comunicado da empresa na íntegra: