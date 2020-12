Droga é apreendida pela PM em Guarapari

Policiais militares do 10º Batalhão, durante o atendimento de ocorrências em Guarapari nesta segunda-feira (14), apreenderam drogas e detiveram duas pessoas.

Durante a tarde, militares em patrulhamento no bairro Itapebussu com o auxílio do cão policial Mike localizaram em um beco quatro buchas de maconha, quatro pinos de cocaína e R$70,00 em notas trocadas.

Durante a noite, por volta de 20h, policiais militares em patrulhamento preventivo no bairro Jardim Boa Vista visualizaram um adolescente de 16 anos entregando algo para outro indivíduo de 33 anos e que ao avistarem a guarnição tentaram disfarçar e sair do local. Realizada a abordagem foram localizadas 15 buchas de maconha e uma pedra de crack.

O detido e o adolescente apreendido foram conduzidos para a Delegacia local juntamente com o dinheiro es os entorpecentes apreendidos.

