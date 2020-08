Droga, arma de fogo e rádios comunicadores são apreendidos pela PM na Serra

.

Na tarde desta segunda-feira (24) a Academia de Polícia Militar do Espírito Santo (APM/ES) recebeu os alunos do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) para realização da primeira prova após a portaria nº 838-R, que disciplina as medidas necessárias para o retorno seguro das atividades de educação profissional relacionadas, exclusivamente, à aplicação presencial de avaliações e entrega de resultados no CHS 2020.

Em harmonia com as medidas de prevenção adotadas pelo Governo do Estado no combate ao novo coronavírus, o comando da Polícia Militar suspendeu todas as atividades de ensino para a tropa ainda no mês de março, incluindo o CHS.

“Inicialmente nós entendemos que interromper as atividades acadêmicas seria o mais seguro para o corpo de alunos.” disse o comandante da APM/ES, tenente-coronel Pablo Couto Ferreira. E acrescentou: “Em seguida solicitamos apoio técnico do Núcleo Especial de Vigilância Sanitária do Espírito Santo, que nos orientou sobre as medidas a serem adotadas para que fosse possível a aplicação das provas presenciais como, por exemplo, a aferição de temperatura e distanciamento social”.

Usando máscara e portando seu frasco de álcool-gel particular, o Aluno CHS Maia relatou: “Eu achei muito bem organizado. Além da preocupação com a aferição da temperatura no portão de entrada, todas as cadeiras e mesas estão com espaços aumentados, existem marcações que nos orientam a manter distância das outras pessoas e é possível encontrar álcool em gel na entrada de todas as salas”.

Sistema de Ensino a distância

Com a retomada das atividades, os alunos passaram a ter acesso, desde o dia 10 de agosto, à plataforma de ensino a distância desenvolvida pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação para os cursos de formação, aperfeiçoamento e extensão da Polícia Militar. Com a plataforma, os discentes passaram a ter acesso não só ao material de estudo, mas também a exercícios e a uma seção em que podem tirar suas dúvidas com os professores.

Durante entrevista, o Aluno CHS Venturini disse que “as aulas em modalidade a distância são um grande avanço para o ensino na instituição, pois além de demonstrar o interesse da corporação com o desenvolvimento dos seus profissionais, demonstram o dinamismo com que a Polícia Militar se adapta às novas demandas”.

O Curso de Habilitação de Sargentos está previsto para terminar em outubro, quando a instituição estará preparada para receber os alunos do Curso de Formação de Oficiais e do Curso de Formação de Soldados.

