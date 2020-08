Droga é apreendida pela PM em Cachoeiro de Itapemirim

.

Policiais militares do 10º Batalhão detiveram um foragido da justiça e apreenderam drogas. As ações ocorreram nesta terça-feira (18), no município de Guarapari.

No bairro Portal Club, militares avistaram um homem em atitude suspeita e realizam abordagem policial. Após as verificações, constatou-se que o suspeito encontrava-se com mandado de prisão em aberto, sendo assim detido.

Em outra ação, um suspeito caminhava em direção à um terreno baldio no bairro Santa Mônica, quando foi abordado pela guarnição de policiais. Com ele foi encontrado um pino de cocaína, uma bucha de maconha e R$105,00 em dinheiro. Próximo ao local da abordagem foram recolhidas 76 pedras de crack e 52 pinos de cocaína.

Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados ao departamento policial do município para o registro das ocorrências.

