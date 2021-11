Drica Moraes agradece carinho que vem recebendo dos fãs por “Verdades Secretas”

Reprodução/Instagram Drica Moraes agradece fãs e amigos de Verdades Secretas

Drica Moraes veio às redes sociais neste sábado (13) para agradecer o carinho que vem recebendo por parte dos fãs, devido a reprise da novela “Verdades Secretas”, da TV Globo, na qual interpretou a personagem Carolina.

“Tenho recebido muitos carinhos por Verdades Secretas. Muito mesmo!”, começou a atriz. Ela então estendeu os agradecimentos aos colegas de elenco, além do diretor Mauro Mendonça e do autor Walcyr Carrasco.

“Agradeço a este cara maravilhoso, super diretor Mauro Mendonça, que me deu a mão e me trouxe junto com ele, ao Walcyr Carrasco que me presenteou com uma linda ‘personagem do bem’ e aos parceiros Camila Queiroz, Rodrigo Lombardi, Ana Lúcia Torre e Bel Kutner”.

Leia também

Ao marcar o diretor Mauro Mendonça, a atriz acidentalmente marcou o ator e músico Lucio Mauro Filho, que aproveitou a confusão para também agradecer ao diretor que, no passado, também o deu uma oportunidade no elenco da série “A Grande Família” (TV Globo), na qual ficou por mais de 10 anos.

“Fui creditado no lugar do meu amado Maurinho Mendonça que assim como fez com Drica em ‘Verdades’, também pegou minha mão e me levou pra ‘Grande Família’. Dois artistas que muito admiro, Drica e Mauro Mendonça Filho!”, comentou o ator.