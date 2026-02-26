DRFV cumpre mandado de prisão preventiva e apreende arma com numeração raspada na Serra

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), com apoio da Guarda Municipal (GM) da Serra, realizou, na tarde dessa terça-feira (24), uma operação para cumprimento de mandado de prisão preventiva no bairro Novo Horizonte, no município da Serra. A ação resultou na prisão de dois homens, de 18 e 22 anos, além da apreensão de uma arma de fogo e munições.

Durante o cumprimento do mandado, os policiais fizeram contato com o morador do imóvel, de 22 anos, que autorizou a entrada da equipe. Dentro da residência, foi localizada uma arma de fogo calibre .38, com numeração raspada, além de munições e aparelhos celulares que estavam sobre uma cama.

No decorrer das diligências, os policiais encontraram o alvo do mandado, um homem de 18 anos, escondido na estrutura de uma cama box. Ao receber voz de prisão, o indivíduo investiu contra os policiais, tentando ultrapassar a equipe mediante empurrões e fuga em direção à saída do imóvel, oferecendo resistência ativa. Ele foi contido e preso.

De acordo com as investigações, o suspeito, na companhia de outro indivíduo já preso anteriormente, subtraiu um veículo modelo Voyage, além de um cartão bancário e um aparelho celular pertencentes à vítima. Após o crime, os investigados teriam realizado duas transferências via PIX, que somaram R$ 10 mil, obtendo vantagem econômica indevida mediante violência ou grave ameaça. O comparsa foi preso em flagrante no dia 03 de fevereiro, em ação conjunta da DFRV e da Guarda Municipal da Serra, no mesmo bairro.

“O investigado de 18 anos já era alvo de diversas apurações conduzidas pelo setor de inteligência da unidade, relacionadas a crimes de furto e roubo de veículos no município da Serra, além de roubo e extorsão. Ele também foi alvo da ‘Operação Zero Grau’, deflagrada em 2024 pela DFRV, com apoio da Guarda Municipal da Serra, voltada ao combate a furtos e roubos de motocicletas na Serra e em Cariacica”, informou o titular da DFRV, delegado Luiz Gustavo Ximenes.

O suspeito de 18 anos foi autuado por porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, corrupção de menores, dano qualificado ao patrimônio público e resistência, além do cumprimento do mandado de prisão preventiva. Já o homem de 22 anos foi autuado por porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada e corrupção de menores.

Após os procedimentos de praxe, ambos foram encaminhados ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, onde permanecem à disposição da Justiça.



