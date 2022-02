DRCCP apreende 55 tabletes de maconha em Vila Velha

A Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP) apreendeu 55 tabletes de maconha, cerca de 30 quilos, no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, na tarde dessa terça-feira (1º). Os policiais receberam informações que, dentro de uma mercearia da região, um indivíduo estaria guardando uma grande quantidade de drogas.



Após receber a denúncia, a equipe foi até o local para verificar a veracidade da informação e ficaram observando, mas não constataram nenhuma movimentação. No entanto, os policiais souberam que a pessoa que havia alugado o imóvel morava do outro lado da rua.



“Ao chegarmos à residência, entramos em contato com a proprietária do imóvel, que acompanhou toda a ação policial dentro da mercearia. Lá, encontramos atrás de um armário e embaixo de cobertores velhos dois sacos de ráfia contendo no seu interior vários tabletes de maconha”, contou o titular da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), delegado Gabriel Duarte Monteiro.

Não houve detidos em flagrante, mas um suspeito foi identificado e qualificado.

Texto: Matheus Zardini

