Drake polemiza ao citar acusações de pedofilia de Michael Jackson em música

Recentemente Drake lançou When To Say When , seu novo single. Todavia, o feedback não está sendo nada positivo. A rejeição do público é motivada pelo conteúdo da letra, que cita Michael Jackson e a palavra “crianças” na mesma sentença, fazendo referência as acusações de pedofilia que recaíram sobre o cantor há alguns anos.

” Michael Jackson é um merda, mas o palácio não é para crianças”, diz o verso interpretado por Drake . Segundo relato de supostas vítimas de MJ, o cantor chamava Neverland, sua morada e palco das acusações de pedofilia , de palácio.

Apesar de o rapper não ter feito acusações diretas, citar Michael Jackson na música gerou uma grande repercussão nas redes, onde internautas saíram em defesa do cantor. “Você não é digno de citar o nome dele”, disse um. Confira mais reações.

Drake bitch go fuck yourself. You’re not worthy of mentioning Michael Jackson’s name let alone shade him in your ugly ass songs just for clicks. Stop using his name for clout, clown.

Wait….did Drake try to come at Michael Jackson ?? He lost his mfn mind

Drake really said “Michael Jackson shit but this palace is not for kids” ?

Bruh ? why you do mans like that? He gone!

— Jeffrey ♛ (@LYDdreamer23) March 1, 2020