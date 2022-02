Dra. Deolane lança hoje turnê ‘Respeita a Chefe’ em evento exclusivo

Divulgação A advogada lançará sua turnê no domingo, 6

Sucesso nas redes sociais, Deolane Bezerra se prepara para mais um grande passo: o lançamento de sua primeira turnê intitulada “Respeita a Chefe”. Desde a trágica morte acidental de seu companheiro, MC Kevi, a Dra. Deolane, como é carinhosamente chamada pelos fãs, se tornou um fenômeno na Internet, investindo na sua carreira de influenciadora e DJ, além de estrelar seu próprio reality show na companhia de suas irmãs . O evento é exclusivo para convidados e acontecerá no Vila JK, em São Paulo, com produção da Fanfive.

Ao longo de 2022, Deolane irá percorrer os quatro cantos do Brasil e ficar ainda mais perto de seu público. A turnê que leva o mesmo nome da sua primeira música de trabalho, “Respeita a Chefe”, foi gravada em parceria com Matheus Fernandes. Com um setlist totalmente planejado pela artista, com grandes surpresas para os seus fãs e seguidores, o público será surpreendido com músicas inéditas e participações especiais, como Mari Fernandes, além das apostas “Meu Menino” e “Quem Paga Sou Eu”, ao lado de suas irmãs, Daniele e Dayanne Bezerra.

“Eu sempre frequentei festas e as pessoas me pediam indicações de músicas e playlists. Decidi que essa era a hora certa para investir na carreira de DJ”, comenta Deolane, que lançou oficialmente sua carreira na música no fim de 2021. Com direito a bailarinos e grande produção, o novo projeto da doutora promete ser uma das grandes atrações musicais do ano.