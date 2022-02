Dra. Deolane conta tudo sobre turnê internacional: “Já temos contrato”

Reprodução/Instagram Deolane Bezerra no lançamento de “Respeita a Chefe”

A advogada criminalista Deolane Bezerra, 34, agora dá mais um passo para sua carreira fora dos tribunais . No domingo, 6, a viúva de MC Kevin lançou a turnê “Respeita a Chefe”, onde irá percorrer o Brasil em apresentações como DJ e cantora. A voz de “Respeita a Chefe”, música que dá o nome da turnê, “Meu Menino” e “Quem Paga Sou Eu” falou com exclusividade ao iG Delas sobre o início de sua vida artística.

“Exxquece, a mãe tá estourada”, é o bordão que ficou famoso na voz da “Doutora” e é reproduzido em peso nas redes sociais. Ao compartilhar seus ensaios como DJ, ela virou meme remixando “Bipolar”, de MC Don Juan, MC Davi e MC Pedrinho. Mas a repercussão da frase “depois quer vir sentar pro pai, vai se tratar, garota”, repetida por Deolane três vezes, fez com que as expectativas para o lançamento ficassem ainda maiores, resultando também em mais visibilidade para a artista.

Entre todas as funções que a advogada poderia exercer fora do Direito, ela explica porque escolheu a carreira musical: “Eu gosto muito de festa. Comecei a ir em algumas festas, eu ia ao palco, o pessoal me convidava e eu via o clima da galera lá embaixo. O Jader, que é meu segurança, falava: ‘você tem que fazer o teu baile, você tem que fazer tua festa’. Aí fizemos no Varanda Estaiada e agora vamos rodar o Brasil”, diz.

Com mais de 9 milhões de seguidores nas redes sociais, junto com os fãs também vem os haters. A advogada já encarou diversas críticas, especialmente relacionadas a sua profissão de formação. Sobre o apoio que recebeu ao decidir lançar a turnê, ela conta: “Recebi [apoio] de pessoas que eu nunca imaginei e não recebi de pessoas que eu imaginei. As pessoas que mais me criticaram foram as pessoas que eu pensei que iriam admirar. É muito difícil a vida de uma mulher, principalmente quando ela quer ingressar em uma nova profissão”, afirma.

Leia Também

Leia Também

“Eles estipulam muitos limites, e comigo não tem limite. É o que eu quero e o que Deus me manda fazer. Se ele mandou… Ele não falou ‘Vai lá e faz isso’, mas ele colocou esse desejo no meu coração. Então, se ele colocou, eu acho que eu tenho que seguir. Acho não, eu tenho certeza”, conta. Presente na ‘Farofa da Gkay’, ela fala que uma versão de sua música feita por Pedro Sampaio lhe deu mais forças para continuar.

“Ele tocou lá e eu amei muito. Só me deu mais forças para prosseguir. São essas coisas que a gente não espera de alguns artistas muito grandes, e de outros você não recebeu o apoio que você acharia que estava junto com você”, diz. Por hora, ela não pretende parar de advogar e afirma: “Por enquanto eu estou conciliando! Vamos ver a que me para primeiro”.

O sucesso é tamanho que já alcança além das linhas brasileiras. Deolane confirmou que já tem contrato para turnê internacional e que ela acontecerá em breve. O público fã da artista pode esperar feats poderosos nessa nova fase. “Matheus Fernandes, que é ‘Respeita a Chefe’, o nome da turnê. Mari Fernandez, que hoje vai estar no palco, nós vamos lançar a nossa música em primeira mão aqui, e tem uns dois, três. Tem Xand Avião também, tem um bocado”, completa.