Dr. Itamar alerta sobre saúde do homem no Novembro Azul

Médico sanitarista em São Mateus há 31 anos, o pernambucano Itamar Soares Dias é um dos profissionais de saúde de maior credibilidade no Município. Por essa longa experiência, atuando em diferentes frentes, ele foi agraciado com um Voto de Congratulação, outorgado pela Câmara Municipal na sessão do dia 23 de novembro, e aproveitou o uso da tribuna popular da sessão legislativa para alertar que os cuidados com a saúde do homem devem ir além do período da campanha Novembro Azul.

Dr. Itamar, como é conhecido, recordou, com orgulho, que se sente um legítimo mateense. Lembrou inclusive que tem dois filhos médicos atuando em São Mateus e uma filha que presta serviços em Boa Esperança.

Nestas mais de três décadas, atuou em equipes da Estratégia de Saúde da Família, com especial destaque no Bairro Esplanada (Seac), e também como secretário municipal de Saúde, de 1989 a 1992, quando liderou o processo de criação do pioneiro Conselho Municipal de Saúde, na gestão do amigo prefeito Pedro dos Santos Alves.

Sempre sereno e humilde, foi transformando pacientes em amigos ao longo desta jornada, como testemunharam, em breves discursos, os vereadores Robertinho de Assis, Carlinho Simião, Delermano Suim, Cristiano Balanga e Paulo Fundão. Autor da Moção 119/2021, Balanga reforçou que Dr. Itamar é um grande exemplo de profissional, “um ícone da saúde em São Mateus”.

NOVEMBRO AZUL

Convidado a falar sobre a campanha Novembro Azul, Dr. Itamar Soares Dias ressaltou que “as doenças crônico-degenerativas, tanto no homem quanto na mulher, exacerbam a partir dos 40 anos de idade”.

O sanitarista explicou que Novembro Azul é uma forma de divulgar melhor os cuidados com a saúde de homem. Porém ponderou que campanha sempre é feita para corrigir déficit de meses anteriores. Por isso defende que essa ação ostensiva seja desenvolvida ao longo de todo o ano com planejamento e recursos para diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Dr. Itamar relata que, em novembro, sempre aumenta o número de exames de PSA, usado principalmente para rastreamento do câncer de próstata em homens assintomáticos. Para melhorar o acesso desses pacientes, normalmente com idade superior a 40 anos, defende que cada unidade de saúde tenha uma cota mensal regular desses exames, sem precisar passar por auditoria e nem depender de autorização de especialistas, que estariam em número bem aquém da demanda. Ele explica que, após o exame, o caso que exigir será, então, encaminhado ao especialista.

“Se a gente não contar com as unidades de Saúde da Família, não vamos atingir as metas desejadas tanto para a saúde do homem, quanto para a saúde da mulher. Tem que haver uma abertura maior mensalmente para as unidades de saúde. Não devemos fechar [o acesso] nos meses que antecedem a campanha, mas abrir para, quando chegar novembro, já não ter tanta gente para fazer os exames” – alerta o médico.