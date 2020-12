Dr Furlan é eleito prefeito de Macapá

Divulgação/TSE Candidato do Cidadania é eleito prefeito de Macapá

Antônio Paulo de Oliveira Furlan é o novo prefeito de Macapá (AP) . A decisão saiu após a votação do segundo turno das eleições na cidade amapaense realizadas neste domingo (20). Josiel Alcolumbre obteve, até o momento, 44,27% dos votos, ficando em segundo lugar.

O candidato do Cidadania foi votado por 100 .637 mil eleitores , o que representa 55,73% dos votos válidos. Furlan é deputado estadual desde 2014.

As eleições no Amapá foram atrasadas após o apagão que atingiu cidades do estado durante 20 dias em novembro. Devido à falta de energia, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) optou por transferir a data o pleito para os dias 6 e 20 de dezembro.

Adversário

Josiel Alcolumbre é irmão do presidente do Congresso Nacional , o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) . Ele largou na frente no primeiro turno com 29,4% dos votos válidos.

O empresário teve o apoio do atual prefeito da cidade, Clécio Luís, e do governador do Amapá, Waldez Góes (PDT). Durante a campanha de segundo turno, de acordo com especialistas, começou a perder terreno para o adversário, que acabou por ser declarado vencedor.