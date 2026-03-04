DPS em Ação: PCES registra mais de 2,8 mil atendimentos e amplia ações de promoção à saúde em 2025

Cumprindo seu papel de promover a saúde e a valorização da vida dos servidores da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), a Divisão de Promoção Social (DPS) totalizou, ao longo do ano de 2025, 2.802 atendimentos de assistência psicológica e assistência social, ações do DPS Itinerante, oficinas e projetos institucionais. O balanço das atividades foi divulgado nesta terça-feira (03).

Ao longo do ano, o Serviço de Assistência Social realizou 1.355 atendimentos, com orientações relacionadas a demandas sociais, previdenciárias e funcionais. Já o atendimento psicológico contabilizou 1.447 acompanhamentos, reforçando o cuidado com a saúde mental dos servidores.

Entre as ações de destaque está o Projeto DPS Itinerante, que promoveu sete ações nas Delegacias Regionais de Cariacica, Vila Velha, Vitória, Nova Venécia, Itapemirim, Anchieta e na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), alcançando 305 servidores.

Durante as atividades do DPS Itinerante, foram oferecidos serviços como aferição de pressão arterial, teste de glicemia, avaliação nutricional com cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) e orientações sobre alimentação saudável. O retorno da equipe às unidades teve como objetivo proporcionar acompanhamento contínuo aos policiais civis, promovendo saúde e bem-estar no ambiente de trabalho.

A programação incluiu ainda palestra sobre primeiros socorros, abordando temas como parada cardiorrespiratória, engasgos, desmaios e crises convulsivas, ministrada pelo curso de Enfermagem da Universidade Vila Velha (UVV). No encerramento, o curso de Educação Física promoveu prática de respiração e movimentação corporal baseada nos princípios da yoga, incentivando o autocuidado e a conscientização corporal.

Na área de saúde preventiva, foram realizados 40 exames cardiológicos e 60 atendimentos nutricionais. O Projeto Meu Parto atendeu 12 parturientes e promoveu duas rodas de conversa voltadas ao período gestacional e ao puerpério. O Coral Domingos Martins retomou suas atividades com 14 ensaios e uma apresentação. Já o Projeto Equipe de Corredores PCES passou a contar com 56 membros no grupo institucional.

Entre as oficinas promovidas, destaque para a preparação para a aposentadoria, com a realização da oficina “Novo Ciclo, Novos Caminhos”. A iniciativa buscou valorizar e preparar os servidores para essa importante fase de transição, reconhecendo a aposentadoria como um direito fundamental que assegura descanso, dignidade e qualidade de vida após anos de dedicação ao serviço público, muitas vezes em contextos de alto risco.

Os principais programas e projetos desenvolvidos pela DPS incluem o Projeto de Atendimento Psicológico e Social, Programa de Reflexão para Aposentadoria (PRA), o Projeto DPS Itinerante, o Projeto Fortalecimento dos Vínculos Familiares e o Projeto Meu Parto, todos voltados à promoção da saúde integral e ao fortalecimento dos vínculos institucionais e familiares.

A Divisão instruiu processos que se encontram em trâmite para a contratação, via FESP/SESP, de serviços médicos, exames laboratoriais e de imagem, além de vagas para internação psiquiátrica e suporte psicológico, destinados a servidores ativos e inativos.

Consta no Planejamento Estratégico da PCES (2023/2027), os seguintes projetos da DPS: Programa de Reflexão para a Aposentadoria, DPS Itinerante e Projeto de atenção integral à saúde do servidor, voltados à promoção da saúde física, mental e social dos servidores policiais.

“Dada a natureza desafiadora e exigente da atividade policial, há uma preocupação constante com o impacto desses fatores na saúde dos servidores a longo prazo. Nesse contexto, fomentamos projetos de suporte ao bem-estar, fornecendo recursos que buscam mitigar danos e que possam contribuir para a qualidade de vida e a saúde dos policiais”, ressaltou Nisia Abreu, chefe da DPS.

