DPCAI de São Mateus captura foragido investigado por estupro e violência doméstica em Minas Gerais

Investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de São Mateus resultaram na captura de um foragido de 57 anos, investigado pelo crime de estupro praticado contra as filhas, além de violência doméstica cometida contra a ex-companheira.

A prisão foi realizada na última sexta-feira (20), no distrito de Aimorezinho, no Estado de Minas Gerais, em cumprimento a mandado de prisão.

A ação contou com o apoio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) Norte e da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), que, após monitoramento, conseguiram localizar o foragido.

O indivíduo havia evadido do sistema penitenciário em 24 de outubro de 2024, onde cumpria sentença por fabricação de arma de fogo. De acordo com relatos, durante uma saída temporária, o homem foi até a residência da ex-mulher, embriagado, e a agrediu com socos e chutes. Ele também é investigado por estupro praticado contra as filhas, em Guriri, no município de São Mateus.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

