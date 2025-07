DPCAI conclui inquérito e prende suspeito de estupro de vulnerável em Guarapari

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Guarapari, concluiu o inquérito policial que apurou o crime de estupro de vulnerável praticado contra uma criança de dois anos e indiciou um homem de 45 anos. A prisão foi realizada nessa terça-feira (15), em Guarapari.

A ação aconteceu em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, com apoio da Delegacia de Polícia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Guarapari. O suspeito foi localizado em sua residência e não ofereceu resistência à prisão.

As investigações tiveram início após denúncia feita pela mãe da vítima, informando que sua filha havia sofrido abuso sexual cometido pelo companheiro da avó materna. Durante o curso do inquérito, exames periciais realizados pelo Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), confirmaram o crime.

“Finalizadas as investigações, procedemos com o indiciamento do indivíduo, além da representação pela prisão preventiva. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) se manifestou favoravelmente e ofereceu denúncia. Posteriormente, o juiz das garantias decretou a prisão preventiva, tendo o mandado sido cumprido com êxito”, destacou o titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Guarapari, delegado Rafael Gobbi.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

