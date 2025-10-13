DPCA prende suspeito de estupro e lesão corporal contra adolescente

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), cumpriu, nesta segunda-feira (13), um mandado de prisão temporária em desfavor de um homem, de 49 anos, investigado pelos crimes de estupro, ameaça e lesão corporal praticados contra uma adolescente de 15 anos.

As investigações tiveram início após a mãe da vítima procurar a DPCA para relatar que a filha havia sido abusada sexualmente, ameaçada de morte e agredida fisicamente por um conhecido da família. Diante dos elementos de prova reunidos no curso do inquérito policial, a autoridade policial representou pela prisão temporária do investigado, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário.

Na manhã desta segunda-feira, a equipe da DPCA localizou e prendeu o suspeito em Vila Velha. Ele foi conduzido à delegacia para cumprimento das formalidades legais. Após os procedimentos de praxe, o detido foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

OBS: o bairro onde o fato ocorreu e o nome do suspeito não serão divulgados para preservar a vítima, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

