DPCA prende acusado de violentar menina de apenas cinco anos

A equipe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) prendeu um homem de 63 anos acusado de violentar sexualmente uma menina de apenas cinco anos de idade, que faz parte da família do suspeito. O detido foi localizado em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos, localizada no município da Serra, na tarde dessa segunda-feira (22).



O caso foi investigado pela DPCA e a conclusão do Inquérito remetida ao Ministério Público, que denunciou o indivíduo pelo crime de Estupro de Vulnerável. O crime ocorreu no dia 13 de outubro de 2021, na residência onde a criança morava, e foi flagrado por outro familiar. O suspeito é cunhado da avó da menina e estava residindo na mesma casa que a vítima.



“Um tio da vítima chegou à residência no momento em que o acusado cometia o delito. Perplexo com o ato, o tio fotografou a ação criminosa, a fim de comprovar o fato à polícia e aos próprios familiares. Em seguida, trouxe o fato ao conhecimento da Polícia Civil, que iniciou as diligências”, explicou a titular da DPCA, delegada Larissa Lacerda.



Com a investigação e a posterior denúncia do indivíduo, a 1ª Vara Criminal da Serra expediu o mandado de prisão preventiva, que foi cumprido nessa segunda-feira. Após os procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, permanecendo à disposição da Justiça.



A Polícia Civil esclarece que qualquer pessoa pode denunciar crimes cometidos contra crianças e adolescentes. O boletim de ocorrência pode ser registrado em qualquer delegacia e todos os casos formalizados são investigados.

