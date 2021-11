DP de São Gabriel da Palha prende mais dois suspeitos de envolvimento em morte de adolescente

A equipe da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha prendeu dois homens, de 22 e 26 anos, suspeitos de envolvimento na morte do adolescente Vitor Alvarenga Sperandio, de 13 anos. As prisões ocorreram, na tarde dessa segunda-feira (22), no Bairro Jardim Vitória, em cumprimento de mandados de prisão temporária.



Os mandados de prisão, expedidos pela Justiça, são fruto das investigações realizadas pela DP de São Gabriel da Palha, que iniciou as diligências para apuração do crime, assim que tomou conhecimento do fato. Com estas, já são três prisões relacionadas a este homicídio. No dia 12 de novembro, um indivíduo de 24 anos foi preso no Centro de São Gabriel da Palha, também em cumprimento de mandado de prisão temporária.



“Informações prestadas por este detido e por uma testemunha nos deram novos elementos e acabaram estabelecendo uma ligação dos outros dois suspeitos ao fato. Representamos por suas prisões temporárias, o que foi acatado pela Justiça, e os mandados foram cumpridos nessa segunda-feira”, relatou o titular da DP de São Gabriel da Palha, delegado Rafael Caliman.



Os detidos não ofereceram resistência. Após os procedimentos de praxe, ambos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte. O Inquérito Policial segue em andamento. Vitor Alvarenga foi morto a tiros na noite de 19 de julho de 2021, no bairro Cachoeira da Onça. As investigações apontaram que o adolescente foi morto por engano.



“Os dois homens ficarão presos temporariamente por 30 dias inicialmente e, com a conclusão das investigações, essas prisões poderão ser convertidas em prisões preventivas, sem um prazo determinado de duração”, explicou Caliman.

