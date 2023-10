DP de São Domingos do Norte prende suspeito de participação em homicídio

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de São Domingos do Norte, com apoio da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Colatina, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 31 anos suspeito de ter participado de um homicídio ocorrido em São Domingos do Norte, no dia 29 de julho. A prisão foi realizada na última quarta-feira (27), na sede da Deic de Colatina

O cumprimento do mandado se deu após o suspeito comparecer à sede da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Colatina acompanhado da advogada.

Segundo o titular da Delegacia de Polícia de São Domingos do Norte e da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Colatina, delegado Dair Oliveira Junior. Ele é o sétimo suspeito de participação no crime de homicídio ocorrido no município de São Domingos do Norte, no dia 29 de julho deste ano.

O Inquérito Policial que investiga o crime já se encontra concluído e foi submetido ao crivo do Ministério Público. Após procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao Sistema Prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

