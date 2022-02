DP de Rio Bananal prende suspeito de tentar matar homem com facão

A equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal, durante operação realizada, na manhã dessa terça-feira (1°), na localidade de Córrego Primavera, em Rio Bananal, prendeu um indivíduo de 55 anos, suspeito de tentar matar, com um facão, um homem de 37 anos, em Córrego Santo Antônio, também no município, no dia 02 de outubro de 2021.



De acordo com as investigações, o crime aconteceu após um desentendimento entre o suspeito e a vítima na propriedade rural em que o suspeito era funcionário. De posse de um facão, o autor do crime desferiu dois golpes contra o corpo da vítima, atingindo seu braço e o lado direito da cabeça. A vítima foi então socorrida e levada para o hospital em Rio Bananal, mas, por conta da gravidade dos ferimentos, teve que ser transferida para Colatina, onde ficou hospitalizada por mais de uma semana.



“Logo após o ocorrido, os investigadores começaram os trabalhos e chegaram à autoria do crime. Após a conclusão do inquérito policial, representamos pela prisão preventiva do elemento, devidamente deferida pelo Poder Judiciário. O indivíduo foi localizado, surpreendido e não teve tempo de reagir”, informou o titular da DP de Rio Bananal, delegado Fabrício Lucindo.



Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares e depois para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça.

Texto: Matheus Zardini

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]

Atendimento à Imprensa:

Matheus Zardini / Camila Ferreira

(27) 3636-9928 / (27) 99297-8693 / (27) 99231-5157

[email protected]