DP de Piúma prende homem suspeito de ter praticado dois latrocínios na cidade

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma, prendeu um indivíduo suspeito de ser autor de dois latrocínios ocorridos no bairro Niterói, em Piúma. A prisão ocorreu na última quinta-feira (14), no bairro Céu Azul, no mesmo município.

O suspeito foi localizado pelos policiais civis em uma residência no bairro Céu Azul. Os policiais receberam informações de que o homem estaria se escondendo no imóvel e lograram êxito em encontrá-lo. No bolso da calça dele foi encontrada a carteira de uma das vítimas. O indivíduo confessou o crime ocorrido no dia 14 de dezembro e também um outro crime ocorrido no dia 10 de dezembro. Ambos ocorreram no bairro Niterói, em Piúma.

O suspeito foi autuado em flagrante por latrocínio em ambos os casos. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

