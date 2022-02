DP de João Neiva prende último integrante de uma quadrilha especializada em furtos e roubos a comércio no norte do Estado

A Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva prendeu, na última quarta-feira (02), um homem de 23 anos, em cumprimento ao mandado de prisão temporária. Ele é o último integrante de uma quadrilha especializada em furtos e roubos a comércios na região norte do Estado. A prisão aconteceu no bairro Santo Antônio, no município.



Após a conclusão das investigações, ficou comprovado que o suspeito, que fingiu ser apenas motorista de aplicativo, tinha ciência do roubo e dirigiu o veículo para o restante do grupo que realizou dois assaltos, um em uma padaria localizada em João Neiva e o outro em uma mercearia em Colatina, no dia 29 de outubro de 2021.



De acordo com o titular da DP de João Neiva, delegado Leandro Sperandio, a função do suspeito na quadrilha era levar os comparsas até o local do crime e também empreender fuga. “Após troca de informações com a Polícia Militar, conseguimos surpreender o suspeito que, no momento da prisão, estava trabalhando de Uber. O carro que ele estava utilizando era o mesmo utilizado nos dois assaltos”, informou o delegado.



Ainda segundo o responsável pelas investigações, o suspeito tentou enganar a polícia registrando uma ocorrência no município de Colatina, dizendo que havia sido vítima do grupo criminoso, mas as investigações comprovaram que o falso motorista de aplicativo sabia da empreitada criminosa e que todos eram comparsas.



O suspeito responderá por roubo qualificado e associação criminosa, sendo encaminhado para a Penitência Regional de Linhares (PRL), ficando à disposição da Justiça.



Outras prisões



A Delegacia de Polícia de João Neiva prendeu, no dia 29 de novembro de 2021, um jovem de 18 anos e um adolescente de 16. Ambos são suspeitos de praticarem, no mesmo dia, dois assaltos à mão armada. O primeiro assalto foi em uma padaria, em João Neiva, e o segundo em uma mercearia, em Colatina.



Os dois suspeitos foram abordados em via pública, após a equipe policial iniciar as diligências, no bairro Vicente Suella, em Colatina. Com os mesmos, foram apreendidos a espingarda utilizada nos dois assaltos, as roupas utilizadas no crime e parte do dinheiro roubado.



Em continuidades às diligências, no dia 18 de novembro do ano passado, o terceiro integrante da quadrilha criminosa, de 24 anos, foi preso pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), no bairro Vicente Suella, em Colatina.



Conforme explica o delegado Leandro Sperandio, na ocasião da prisão, o suspeito foi surpreendido na rua pela equipe policial. “Na época, com o suspeito, foram apreendidas uma garrucha. 38 munições e drogas. Ele também tem uma ficha criminal extensa por furtos e roubos, além de ter sido um foragido do sistema prisional”, explicou o delegado.



O adolescente de 16 anos foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) de Linhares, onde vai aguardar pela audiência. Já o jovem de 18 e o homem de 24 anos, foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Colatina (CDPCOL), ficando à disposição da Justiça.



