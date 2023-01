DP de Jaguaré recupera celular com restrição e prende suspeito de receptação

Na tarde dessa quarta-feira (25), Policiais Civis da Delegacia Regional de Jaguaré recuperaram um aparelho telefônico com restrição de furto e roubo e prenderam um homem de 28 anos, suspeito de receptação. A ação aconteceu em uma loja de aparelhos celulares, no Centro de Jaguaré.

A operação foi realizada para apurar o crime ocorrido no dia 25 de janeiro, na Estrada da Meleira, Guriri, em São Mateus, que teve como vítima um senhor de 71 anos. Na ocasião, o homem teve a casa invadida por criminosos que chegaram à residência em duas motocicletas e anunciaram o assalto. A vítima foi rendida, amarrada e sofreu agressões. Os bandidos fugiram levando uma caminhonete FIAT Toro, um relógio, dois televisores, duas espingardas, um relógio, R$ 1.200 em espécie e o aparelho celular.

No curso das investigações, a Polícia identificou que o aparelho celular roubado estaria sendo utilizado pelo proprietário de uma Loja de Celulares, localizada no Centro da Cidade. Foram realizadas diligências e no momento da abordagem, o suspeito estava no comércio, fazendo uso do aparelho. Quando questionado, o investigado informou que adquiriu o Iphone 14 de um terceiro, por meio de troca, em que entregou um IPhone 12 e pagamento de R$ 1.200 da diferença, via pix.

“O receptador do aparelho foi encaminhado para a Delegacia de Jaguaré, tendo sido autuado em flagrante delito pela prática do crime previsto no Artigo 180 do Código Penal e liberado após o pagamento de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) de fiança”, informou a titular da Delegacia de Jaguaré, Gabriella Zaché dos Santos.

