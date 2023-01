DP de Jaguaré prende suspeito de receptar veículo roubado

Um homem de 34 anos foi preso em um veículo com restrição de furto, durante Operação Policial realizada pela equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré, nessa quinta-feira (12). A ação foi realizada no centro da cidade, com o intuito de coibir a comercialização de veículos furtados e roubados.



Os policiais suspeitaram de um veículo modelo Saveiro, que estava estacionado em via pública, com placa do Estado de São Paulo. “Quando o condutor se aproximou do carro, realizamos a abordagem e solicitamos a documentação do veículo. O motorista não tinha o documento e alegou para os policiais que utilizava o carro apenas para serviço na roça”, contou a titular da Delegacia de Polícia de Jaguaré, delegada Gabriella Zaché.



Após consulta, foi confirmado que o Saveiro estava com restrição de furto/roubo, registrado na cidade de Contagem, em Minas Gerais. O abordado informou às equipes que adquiriu o veículo pela quantia de R$ 11 mil, apesar do valor de mercado do automóvel ser de, aproximadamente, R$ 40 mil.



O homem foi preso em flagrante delito pelo crime de receptação e foi liberado após o pagamento de fiança.



Texto: Adriana Nascimento Amaral, Policial Civil

