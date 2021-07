DP de Jaguaré prende empresário que furtava e revendia combustível da prefeitura no município

A equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré prendeu, na tarde dessa terça-feira (20), dois homens de 55 e 62 anos, envolvidos em um esquema criminoso de furto de combustível de veículos da prefeitura do município. Eles foram presos em flagrante no bairro Boa Vista, em São Mateus, com dez galões de óleo diesel.

Ao decorrer das investigações, os policiais constataram que o suspeito de 55 anos, que é responsável por uma empresa que presta serviço de limpeza urbana para a Prefeitura de Jaguaré, estava subtraindo combustível dos veículos que prestam serviço à prefeitura e revendendo para terceiros.

“O fato foi percebido quando os motoristas que prestam serviço observaram que a média do consumo estava muito baixa e, ao deixar o veículo no pátio, eles estavam sempre com o tanque cheio, mas, quando a empresa ia fazer o serviço de limpeza e eles iam usar o veículo, constaram que o marcador de combustível estava baixo”, conta a titular da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré, delegada Gabriella Zache.

O suspeito retirava o combustível e colocava os galões em cima do veículo e trazia para o município de São Mateus. Nessa terça-feira (20), os policiais foram ao bairro Boa Vista, no mesmo município, e encontraram em flagrante o empresário de 55 anos, vendendo dez galões, cerca de 200 litros, de óleo diesel para o senhor de 62 anos.

Eles foram encaminhados à Delegacia Regional de São Mateus. O suspeito de 62 anos foi autuado em flagrante por receptação e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. Já o empresário de 55 anos foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado com abuso de confiança. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.

