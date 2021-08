DP de Guaçuí prende homem por tráfico de drogas

Um homem de 25 anos foi preso, em flagrante, e um outro, de 28 anos, foi detido, na manhã desta terça-feira (03), pela equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, no bairro Roberto Mendes, no mesmo município. Na residência de um dos suspeitos foram apreendidas 57 pedras de crack, 94 buchas de maconha, um pedaço de maconha com quase 280 gramas, uma balança de precisão e material para embalo.

Segundo o titular da DP de Guaçuí, delegado Marcos Nery, a equipe estava pelo bairro quando avistou um homem de 28 anos, em atitude suspeita, saindo de um beco e decidiu abordá-lo. Com ele, foi encontrado uma bucha de maconha. “Nossa equipe entrou no beco de onde o homem tinha acabado de sair e, ao chegarmos ao local, avistou um homem de 25 que, ao ver a os policiais, tentou fugir, mas foi detido”, explicou o delegado.

O suspeito de 25 anos já tinha passagens por homicídio e tráfico de drogas. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDPCI). Já o homem de 28 anos assinou um Termo Circunstanciado (TC), por crime de posse e uso de drogas para uso pessoal e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

