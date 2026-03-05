DP de Guaçuí conclui inquérito sobre furto de relógios

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, concluiu, nessa quarta-feira (04), o inquérito policial que apurou o furto de 13 relógios de diversas marcas, ocorrido no dia 02 de fevereiro deste ano, em uma loja de presentes localizada no Centro do município.

Dois indivíduos, de 25 e 28 anos, e uma mulher, de 24 anos, participaram do crime. Toda a ação foi flagrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento e amplamente divulgada nas redes sociais. Inicialmente, o setor de inteligência da DP de Guaçuí conseguiu identificar dois suspeitos de envolvimento no furto.

De acordo com a vítima, foram subtraídos 13 relógios, causando um prejuízo aproximado de R$ 1.000,00.

No dia 26 de fevereiro, policiais civis localizaram um dos suspeitos, que confessou o crime e revelou a identidade do terceiro envolvido, que ainda não havia sido identificado formalmente. Na mesma data, os policiais tomaram conhecimento de que os outros dois suspeitos haviam sido presos em flagrante por outro furto e estavam detidos na Delegacia Regional de Alegre.

“Uma equipe da DP Guaçuí se deslocou até a unidade policial para realizar a oitiva dos investigados, que também confessaram participação no crime. Todos os três possuem diversas passagens pela polícia por crimes de furto e já foram condenados pela Justiça”, explicou a titular da DP de Guaçuí, delegada Yasmin Fassarella.

A delegada reforçou a importância das vítimas de furto registrarem ocorrência, seja presencialmente na delegacia mais próxima ou de forma on-line, por meio da Delegacia Online, disponível no endereço: https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br/deon/xhtml/solicitarregistroocorrencia.jsf.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES