Doze pessoas ficam feridas após lancha explodir em rio

A Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo receberá na segunda e terça uma intervenção teatral que tem o objetivo de conscientizar os usuários do transporte coletivo sobre o uso do assento preferencial. Ação vai acontecer dentro dos trens.

De acordo com a ViaQuatro, concessionária responsável pela operação da Linha 4, duas atrizes percorrerão o interior dos trens para apresentar quatro esquetes teatrais com duração de cinco a dez minutos. A ação terá uma abordagem cômica e trará a personagem Dona Conceição e sua neta Lara em situações que abordam o uso do assento preferencial , que é garantido pela lei federal 5.782/87.

“Acreditamos que essa ação vai colaborar para que mais passageiros reflitam e passem a respeitar o direito das pessoas que mais precisam”, afirma Juliana Alcides, gestora da área de Sustentabilidade da ViaQuatro .

Passageiros que passarem pela Linha 4 do metrô entre as 10h e as 16h dos dias 9 e 10 de março poderão encontrar a intervenção.