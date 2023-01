Dourado atropela o Mixto na abertura do Campeonato Mato-grossense

O Cuiabá não tomou conhecimento e atropelou o Mixto no jogo de abertura do Campeonato Mato-grossense. O Dourado venceu por 4 a 1. na Arena Pantanal

O Cuiabá saiu na frente aos nove minutos, com um golaço de Jonathan Cafu. O Dourado manteve a posse de bola, com 65% ao longo da etapa inicial, enquanto o Mixto se fechava no campo de defesa para sair em contra-ataque. O empate do Tigre veio aos 24 minutos, com o volante Tássio, que aproveitou belo cruzamento de Guilherme. O Dourado fechou o primeiro tempo com 12 finalizações, e o Mixto teve três arremates.



Estratégias distintas no clássico, com o Cuiabá circulando mais a bola em busca de espaços na defesa mixtense. Já o Alvinegro busca sair em velocidade pelas pontas para aproveitar os erros da defesa auriverde.

A derrota mixtense aumentou o tabu contra o Cuiabá pelo Mato-grossense. A última vitória do Tigre em cima do Dourado pelo estadual aconteceu em 2013. Na ocasião, o Alvinegro triunfou por 1 a 0 no primeiro jogo da final, mas acabou derrotado por 2 a 1 na volta. Nos pênaltis, o Cuiabá sagrou-se campeão.

O Cuiabá volta a campo no próximo sábado, diante da Academia, às 17h, no estádio Luthero Lopes. Já o Mixto recebe o Operário, no próximo domingo, às 16h, no Dutrinha.

*Com informações do GE

Fonte: Agência Esporte