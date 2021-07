Douglas Sampaio: “Já fiquei com homem e não tenho problema com isso”

Instagram Douglas Sampaio

Douglas Sampaio abriu seu coração para Bruno Di Simone. Em entrevista ao programa ‘Na Real’ o ator contou como foi entrar na ‘Fazenda’, a dificuldade de se relacionar com Mara Maravilha durante o confinamento, seus antigos (e conturbados) relacionamentos , depressão e ainda assumiu que já ficou com homem. Hoje, ele afirma estar feliz namorando Camilla Luna. A entrevista completa vai ao ar nesta quinta-feira, no canal do youtuber.

Douglas recorda sua passagem na oitava edição de ‘A Fazenda’: “Fui expulso do ônibus porque não tinha R$ 0,25 para pagar a minha passagem. Três meses depois eu saí campeão da ‘Fazenda’, na Record. Um prêmio de R$ 2 milhões!”. Para ele, o mais difícil do confinamento foi conviver com Mara Maravilha. “Ela era muito porca, espalhava cocô e menstruação na parede do banheiro… Conviver com a Mara foi um pesadelo. E para completar, ela ainda me agrediu com três tapas na cara na semifinal”.

Mas nem tudo foi tensão em ‘A Fazenda’. foi no reality que o ator conheceu sua ex-namorada, Rayanne Morais. No entanto, o ator diz que a modelo só se aproximou quando ele recebeu o prêmio final. “Fiquei mais bonito com R$ 2 milhões na conta, né?”, ironiza Douglas.

A relação terminou na delegacia: “Dormi com uma pessoa, acordei com um inimigo que tentou me destruir. Eu não aceitava mais aquela situação que vivíamos. Estávamos virando um casal fake e eu não queria isso pra minha vida. Sonhei ter um casamento sólido como o dos meus pais. Fui enganado demais por ela. Fiz papel de bobo!”. O ator lembra que foi acordado por um policial em sua casa: “Tomei um susto! Na hora parecia um pesadelo. O próprio policial viu que ela armou aquilo tudo contra mim”. Em dezembro de 2016, Rayanne alegou ter sido ameaçada de morte por Douglas. Cinco anos depois, Douglas foi inocentado pela Justiça.

Pouco tempo depois, Douglas engatou um romance com Jeniffer Oliveira: “A Jeniffer sabia da minha fragilidade… Sabia que qualquer coisa que ela fizesse meu mundo ia desabar… E foi o que aconteceu”. A atriz o acusou de agressão e, mais uma vez, Douglas se viu encrencado com a Justiça. Novamente ele foi absolvido. Douglas conta que teve depressão, sofreu várias ameaças e pensou morrer: “Fui ao fundo do poço”.

Na entrevista, Douglas revela já ter ficado com alguém do mesmo sexo: “Já fiquei com homem e não tenho problema nenhum com isso. Mas, eu não me defino bissexual, não”.