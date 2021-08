Doses para aplicação da segunda meia dose do Projeto Viana Vacinada são entregues nesta quinta-feira (05)

Na tarde desta quinta-feira (05), a Secretaria da Saúde (Sesa) realizou a entrega de mais de 6,6 mil doses da AstraZeneca ao município de Viana, que serão somadas ao estoque da cidade e destinadas às segundas doses do “Projeto Viana Vacinada”.

O dia D da vacinação será, neste domingo (08), e ainda para a ocasião, o Estado distribuiu, nessa quarta-feira (04), 10 mil seringas com agulhas.

A entrega das doses contou com a presença do prefeito da cidade de Viana, Wanderson Bueno; da secretária municipal de Saúde, Jaqueline Jubini; e do subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin.

O subsecretário agradeceu a parceria do município de Viana com o Governo do Estado e incentivou a população a tomar a segunda meia dose no próximo domingo. “Essa dose ajustada é capaz de produzir imunidade nas pessoas para evitar casos graves e mortes por Covid-19. No próximo domingo, aproveite a comemoração do Dia dos Pais e leve o seu pai para tomar a segunda meia dose, sendo esse um presente para a vida inteira. Agradeço a coragem do prefeito e a disponibilidade da cidade que acolheu esse estudo”, destacou Reblin.

Já o prefeito de Viana ressaltou que o estudo é um avanço na ciência, que pode facilitar e agilizar a vacinação da população contra a Covid-19. “Quando iniciamos a vacinação na cidade, não havia a disponibilidade de doses para imunização por faixa etária, então, conseguimos vacinar a nossa população adulta toda de forma adiantada. Os resultados desse estudo serão fundamentais para avançarmos na imunização contra essa doença, não só no Brasil, mas mundialmente”, afirmou Wanderson Bueno.

As doses do imunizante foram encaminhadas à Central de Rede de Frio da Cidade, onde serão organizadas e distribuídas às 174 seções, em 20 pontos de vacinação.

Expectativa da população

Pai de cinco filhos, Anaildo Lima dos Santos, de 45 anos, relatou sua felicidade em poder completar o ciclo de imunização contra a Covid-19 e por esse momento acontecer em um dia tão importante, comemoração do Dia dos Pais.



“Estou muito feliz e grato por ter a oportunidade de me vacinar contra essa doença que vem atingindo tantas pessoas. Com certeza, ela (a vacina) trará mais tranquilidade e segurança para todos nós. Ser vacinado no Dia dos Pais é uma honra. Estou ganhando o presente de proteger a mim, a meus filhos e toda minha família”, relatou.

Ele lembrou ainda que, como a pandemia alterou a sua rotina, mesmo com a vacinação é necessário manter os cuidados de prevenção. “A pandemia mudou muito nossas vidas. Muitos comércios foram fechados, pessoas desempregadas. Acredito que a vacina traz mais esperança, mas é necessário continuar com todos os cuidados”, disse.

A Influencer Digital e Especialista em Editais, Gabriela Passos Corrêa de 38 anos, também está otimista com o dia D em Viana. Ela, que atua na área cultural, setor bastante prejudicado pela pandemia, optou durante a alta da Covid-19, não realizar muitas visitas presenciais. Agora com a vacinação, Gabriela aponta sua expectativa e gratidão por cumprir o ciclo de vacinação.

“Estar imunizada dá um alívio. O Projeto Viana Vacinada contribuiu para que as pessoas do meu convívio familiar fossem imunizadas antes do ciclo vacinal de outros municípios”, contou.

Segundo a Influencer, a vacina tem um grande significado para ela e participar desse momento de estudo é mito importante para a vacinação no Brasil e no mundo. “Me coloco à disposição quantas vezes for necessário. É o mínimo que todo cidadão pode fazer. Penso que um dia alguém também se disponibilizou para o surgimento das vacinas que constam no meu cartão vacinal. É uma forma de retribuir. Fiz a minha parte. Representa um avanço na ciência, em que muitos duvidaram pelo fato de a vacina ter sido confeccionada em pouco tempo, mas penso que não faltou empenho dos cientistas em avançar nos estudos para acelerar o processo, pois a vacina oferece alta proteção para casos graves e óbitos”, comentou.

Entenda o Projeto

O Projeto Viana Vacinada é um estudo científico denominado “Efetividade, Segurança e Imunogenicidade da Meia Dose da Vacina ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) para Covid-19”, que tem o intuito de avaliar a capacidade da meia dose da vacina Astrazeneca (Oxford/Fiocruz) reduzir o número de casos de Covid-19 na cidade de Viana, Região Metropolitana da Grande Vitória.

A primeira meia dose foi aplicada na população vianense no dia 13 de junho, quando foram vacinados aproximadamente 15 mil cidadãos. Na época, o estudo foi estendido por mais 15 dias, para que todos tivessem a oportunidade de iniciar o processo de imunização contra a doença.

Com a execução do projeto na cidade e o empenho do Governo do Estado, por meio do Plano Estadual de Vacinação Contra a Covid-19, em garantir imunização à população capixaba, Viana alcançou a marca de 100% da população vacinada com a primeira dose.

A segunda meia dose começa a ser aplicada no próximo domingo (08), e deve ser agendada no link: https://www.vianavacinada.saude.es.gov.br/cidadao/. Ao final da campanha, o município pode ser a primeira cidade capixaba com cobertura total de duas doses contra a Covid-19.

O estudo é coordenado por equipes de pesquisadores do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam-Ufes/EBSERH) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O projeto foi aprovado no Comitê de Ética do Hucam-Ufes, pela Comissão Nacional de Ensino e Pesquisa (Conep) e será executado por meio de uma parceria entre o Ministério da Saúde (MS), Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), a Fiocruz, Hucam-Ufes, Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), e Prefeitura de Viana.

