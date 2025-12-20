Saúde
Dormir tarde nas férias? Veja por que manter a rotina de sono importa
Manter horários de dormir e acordar protege a saúde, reduz o estresse, evita jet lag social e facilita o retorno ao trabalho
No recesso de fim de ano e nas férias escolares, todo mundo busca um jeito de compensar o sono perdido devido à rotina atribulada do restante do ano. Entretanto, um descanso reforçado pode, na verdade, bagunçar ainda mais a rotina e ser até prejudical para o organismo.
Embora deixar para dormir até mais tarde pareça um merecido prêmio, especialistas afirmam que essa alteração pode levar o corpo a perder sua referência temporal e alterar o chamado ritmo circadiano. Ele organiza funções vitais, determinando fluxos de hormônios e funcionamento do metabolismo para se encaixar nos períodos de sono e vigília com os quais já está acostumado.
Alterar essa rotina, mesmo que seja para adicionar horas de sono na conta, pode levar curiosamente a uma maior sensação de indisposição e estresse, de acordo com o médico esportivo Rodrigo Schröder, do Rio de Janeiro.
“Variar os horários pode desalinhar o ciclo circadiano, causando um ‘jet lag social’ que afeta o humor, a capacidade cognitiva, o controle do apetite e o metabolismo. Pessoas com horários irregulares frequentemente relatam fadiga, dificuldade para dormir, irritabilidade e até aumento de peso”, destaca.
Metabolismo do sono
A rotina de sono influencia os picos hormonais. Por exemplo, hormônios como o cortisol (conhecido como hormônio do estresse, mas que tem importantes funções em nossa dinâmica de atenção) e a melatonina (o hormônio do sono) têm picos em momentos específicos do dia, regulando o sono, a fome e o metabolismo.
Manter horários regulares para dormir, acordar, comer e se exercitar ajuda a estabilizar esses processos, promovendo bem-estar e prevenindo distúrbios.
“O ciclo circadiano controla desde a produção hormonal até os horários em que as pessoas conseguem ser mais produtivas ou sentem mais sono. É o nosso relógio biológico e cada pessoa tem o seu. Se há uma mudança temporária, como alteração de fuso horário, os impactos são menores. Mas, se isso se prolongar por mais tempo, como nas férias, o organismo pode ficar descompensado e ter problemas de saúde nos aspectos físicos e cognitivos”, explica a médica Lorena Antunes, da P&G Health.
Por isso, os especialistas aconselham que se priorize horários regulares para dormir e acordar, não tentando ultrapassar mais que uma hora de limite entre seus horários habituais para deitar e levantar.
Férias escolares
Convencer os adolescentes da importância dessa rotina de sono e de respeitar os intervalos de descanso, porém, pode ser um desafio. Os primeiros meses do ano trazem liberdade para estudantes e a ausência de aulas remove importantes marcadores de horário de suas rotinas, por isso é comum que deixem atividades que gostam de realizar, como jogar e ver filmes, se alongarem pela madrugada. A mudança parece inofensiva, mas o impacto alcança crianças, adolescentes e responsáveis.
O sono irregular prejudica o aprendizado e traz ainda mais oscilações de hormônios, que já são super-comuns na adolescência, levando a alterações de humor que podem afetar toda a rotina doméstica.
Por isso, Schröder aconselha as famílias a conversarem com os adolescentes para manter horários mais fixos também nas férias. “O que se recomenda é que, pelo menos uma ou duas semanas antes do final das férias, já se comece a tentar voltar ao ritmo de sono normal e horários de acordar e de dormir durante a semana”, diz.
O médico afirma que mesmo os chamados “notívagos”, ou seja, que produzem mais à noite, podem melhorar sua saúde alinhando os horários com os padrões de luz e escuridão do dia. “Dormir entre 22 h e 23 h respeita o ritmo natural de produção de melatonina, enquanto a manhã, logo após acordar, tende a ser o melhor momento para atividades físicas, pois o corpo está mais alerta e com níveis adequados de cortisol”, afirma.
Adaptação gradual
Para tirar o melhor da sua noite de sono sem precisar alongá-la a ponto de prejudicar os ciclos do corpo, os especialistas ouvidos pelo Metrópoles aconselham a se preparar para dormir e se planejar para ter um sono reparador.
Entre as medidas, defendidas até pelo Ministério da Saúde, os especialistas aconselham não realizar exercícios pouco antes de dormir, já que, durante a noite, o corpo está se preparando para uma pausa nas atividades, e os exercícios podem criar uma agitação que atrapalha o sono.
“Por isso, o ideal é se exercitar pela manhã ou à tarde, de preferência em um horário fixo, para que o organismo identifique um ritmo em suas atividades”, segundo a psicóloga Monica Machado, especialista em terapias de insônia.
As luzes que deixamos ligadas no quarto antes de dormir também influenciam a qualidade do sono. Para relaxar, o melhor é evitar luzes brancas e azuis (incluindo a das telas dos celulares), preferindo as luzes amareladas, alaranjadas e avermelhadas, que trazem mais conforto e permitem ao corpo descansar mais naturalmente.
Também dê preferência para alimentos leves e de fácil digestão, especialmente pouco antes de dormir. Se possível, evite comer pelo menos duas horas antes de se deitar.
“Adotar novos hábitos irá te conduzir a uma rotina mais produtiva e menos estressante. Se você não conseguir realizar essas mudanças sozinho, não hesite em procurar um especialista. A ajuda profissional pode ser extremamente incentivadora para essa reviravolta na vida”, indica Monica.
📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS
No Twitter, Facebook e Instagram.
Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!
PF atua na segurança das autoridades dos países participantes da LXVII Cúpula de Chefes de Estado do MERCOSUL
Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal atua na segurança de autoridades durante a LXVII Cúpula de Chefes de Estado do...
PF mobiliza o Comando de Operações Táticas para reforçar a segurança da Cúpula do MERCOSUL
Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal implementou um aparato especial de segurança para a realização da LXVII Cúpula de Chefes...
Morre idoso que fez o próprio caixão e escolheu detalhes da despedida
Anisio Lordes morreu aos 98 anos por causas naturais, em casa, em Colatina. Caixão foi feito de canudinhos de jornal,...
Governo do Estado inaugura nova sede da Escola Aristóbulo Barbosa Leão, na Serra
O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço realizaram a entrega da nova sede da Escola Estadual...
Precisa pagar boleto? Veja como funcionarão os bancos no fim do ano
Último dia do ano para atendimento presencial ao público, com expediente normal para realização de todas as operações bancárias, será...
Pai tortura filho de 12 anos após criança pedir pensão alimentícia
Segundo relato da mãe da criança, o menino teve os pés e as mãos amarrados pelo pai, na cidade de...
Dormir tarde nas férias? Veja por que manter a rotina de sono importa
Manter horários de dormir e acordar protege a saúde, reduz o estresse, evita jet lag social e facilita o retorno...
FA 1434 / 13 DE DEZEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1433 / 06 DE DEZEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Câmara de São Mateus aprova aumento no número de vereadores
A Câmara Municipal de São Mateus aprovou, na noite desta quinta-feira (18), em sessão extraordinária, o aumento do número de...
Homem é assassinado com 13 tiros em bairro de São Mateus
Um homem de 29 anos, identificado como Vitor Alves, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (17), no bairro...
Balneário de Guriri terá “Praia Acessível” a partir deste sábado (20)
A Prefeitura de São Mateus inaugura, no próximo dia 20 de dezembro, mais uma edição do Projeto Praia Acessível, iniciativa...
Regional
Acidente entre carro e caminhão deixa feridos na BR-259, em Colatina
Um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão foi registrado na tarde desta sexta-feira (19) na BR-259,...
Jaguaré | Marcos Guerra apresenta investimentos, avanços e anuncia abono salarial de mais de R$ 10 mil
Jaguaré segue em ritmo acelerado de desenvolvimento. Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (19), no Gabinete da...
Corpo em decomposição é encontrado em lavoura de café no Norte do ES
Um corpo em estado de decomposição foi encontrado na manhã da última terça-feira (16) em uma plantação de café, na...
Estadual
Projeto incentiva o plantio de sementes pré-germinadas de palmeira juçara, em Linhares
Uma equipe da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), campus de Alegre, realizou o plantio de sementes pré-germinadas da palmeira...
Sejus apresenta as ações do Moderniza-ES durante a primeira reunião do Comitê Gestor
A primeira reunião do Comitê Gestor do Programa de Ampliação e Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo (Moderniza-ES) foi...
Governo do Estado lança Editais da Cultura 2025 com investimento recorde superior a R$ 34 milhões
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), lançou, nesta sexta-feira (19), no Theatro Carlos Gomes, Centro...
Nacional
Mãe autorizou marido estuprar a filha “desde que ele não arrumasse outra”
Houve uma época em que o suspeito chegou a levar a adolescente para dormir com outros homens, de acordo com...
“Cabaré é para quem tem dinheiro” | Dona de cabaré surta e promete expor caloteiros nas redes sociais
Um vídeo polêmico viralizou nas redes sociais nesta semana. A empresária Kalila Araújo, mais conhecida como Kalila Drinks, dona de...
Professor é afastado de Instituto Federal após exibir filme 18+ para alunos em sala de aula
Um professor foi afastado das atividades após exibir o filme ‘O Lobo de Wall Street’ para alunos do Instituto Federal do...
Policial
PRF participa de coletiva de imprensa sobre a Operaração Verão 2025/2026 no Espírito Santo
A Polícia Rodoviária Federal participou, na tarde desta sexta-feira (19), de uma coletiva de imprensa realizada na Secretaria de Estado...
Delegacia de Mantenópolis prende espanhol suspeito de tráfico de drogas
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Mantenópolis, prendeu, nessa quinta-feira (18),...
PCES e PMES cumprem mandado de prisão por homicídio em Ecoporanga
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco e da...
ENTRETENIMENTO
Dudu Camargo vence A Fazenda 17 e leva prêmio de R$ 2 milhões: ‘Surpreso’
O jornalista Dudu Camargo, de 27 anos, venceu A Fazenda 17, cuja final foi exibida na noite de quinta-feira (18)....
Graciele Lacerda relembra 9 meses da filha Clara: ‘A princesa mais doce dos contos’
Graciele Lacerda usou as redes sociais para falar dos noves meses que se passaram e que ela e a família...
Casa dos artistas recebe visita de Sylvia Massari no Retiro dos Artistas: ‘Carinho’
Íris Bruzzi, 90 anos de idade, recebeu a visita da atriz Sylvia Massari, 78 anos, no Retiro dos Artistas, no Rio...
POLÍTICA
Confira o funcionamento da Ales no final deste mês e em janeiro
A Assembleia Legislativa (Ales) publicou, nesta sexta-feira (19), o Ato 6.904/2025, disciplinando o seu funcionamento no final deste mês e...
Confira o atendimento da Ales no final deste mês e em janeiro
A Assembleia Legislativa (Ales) publicou, nesta sexta-feira (19), o Ato 6.904/2025, disciplinando o seu funcionamento no final deste mês e...
História da moto: exposição abre neste sábado (20), na Ales
A Exposição Itinerante do Museu da História da Moto, no pilotis da Assembleia Legislativa (Ales), vai abrir no próximo sábado...
Esportes
Corinthians e Vasco empatam no primeiro jogo da final da Copa do Brasil
O primeiro capítulo da decisão da Copa do Brasil de 2025 terminou sem gols. Em partida disputada na Neo Química...
PSG vence o Flamengo nos pênaltis e conquista o Intercontinental
O PSG venceu o Flamengo no Intercontinental e foi campeão do Intercontinental pela primeira vez na história O Flamengo bem...
Vasco e Corinthians vão decidir o título da Copa do Brasil
Os dois times superaram, nos pênaltis, Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, em jogos que ocorreram no domingo A Copa do Brasil...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus6 dias ago
Verão 2026 | Balneário de Guriri terá nova arena esportiva
-
Estadual7 dias ago
Espírito Santo entra em alerta para chuvas intensas, granizo e ventania
-
Esportes6 dias ago
Corinthians supera Cruzeiro nos pênaltis e está na final da Copa do Brasil
-
Variedades5 dias ago
Como ter uma “marmita” sem se apegar: as dicas da sexóloga para casais
-
Estadual6 dias ago
Temporais podem atingir quase todo o Espírito Santo
-
Esportes5 dias ago
Vasco vence Fluminense nos pênaltis e garante vaga na final da Copa do Brasil
-
Esportes5 dias ago
Vasco e Corinthians vão decidir o título da Copa do Brasil
-
Regional5 dias ago
Sogro é morto a facadas pelo próprio genro no Norte do ES