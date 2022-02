Dormir duas horas a mais faz pessoas emagrecerem, diz pesquisa

Para adultos com sobrepeso e sono insuficiente, o aumento no tempo de sono indicou um consumo menor de calorias no dia a dia

Você já está acostumado a ouvir que o sono é essencial para o emagrecimento. Desta vez, cientistas da Universidade de Chicago e da Universidade de Wisconsin, localizadas nos Estados Unidos, calcularam a quantidade de calorias que deixam de ser consumidas quando se dorme bem.

De acordo com eles, acrescentar duas horas de sono à rotina faz com que as pessoas deixem de consumir aproximadamente 270 calorias por dia – o que, em três anos, pode resultar em uma perda de peso de até 11 quilos.

No ensaio clínico, foram estudados 80 adultos com excesso de peso e sono habitual inferior a 6,5 ​​horas por noite. Após terem seu período de sono habitual acompanhado por duas semanas, os participantes foram divididos em dois grupos.

O primeiro grupo compareceu a sessões de aconselhamento com o objetivo de estender as horas dormidas para 8,5 (grupo de extensão do sono). O segundo grupo continuou com a quantidade de descanso habitual (grupo controle).

O grupo orientado a aumentar o tempo de sono teve uma queda significativa na ingestão de energia em comparação com o grupo controle, o que fez os pesquisadores relacionarem a diminuição no consumo de calorias com o aumento na duração do sono.

Segundo os pesquisadores, o balanço energético total (calorias consumidas e calorias gastas) não diferiu significativamente entre os dois grupos, pois todos foram instruídos a continuar as ações de rotina diária em casa sem nenhuma atividade física. No entanto, os cientistas estimam que consumir 270 calorias a menos por dia pode resultar em uma perda de cerca de 11 quilos ao longo de três anos.

A pesquisa ocorreu entre novembro de 2014 e outubro de 2020. Os participantes eram adultos com idades entre 21 a 40 anos com índice de massa corporal (IMC) entre 25 e 29,9, que indica sobrepeso.

“Este estudo descobriu que a extensão do sono reduziu a ingestão de energia e resultou em um balanço energético negativo em situações da vida real entre adultos com excesso de peso que habitualmente reduziam a duração do sono”, afirma a pesquisa.

Os especialistas indicam que a curta duração do sono tem sido reconhecida como um fator de risco para a obesidade. Para o ensaio clínico, publicado na última segunda-feira (7/2) na JAMA Network, melhorar a duração adequada do sono pode reduzir o peso e ser uma intervenção viável para a prevenção de problemas relacionados ao sobrepeso.