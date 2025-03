Dorival Júnior é demitido do comando da seleção brasileira

Em nota oficial, a CBF agradeceu a Dorival e afirmou que já trabalha na busca por um substituto:

“A Confederação Brasileira de Futebol informa que o técnico Dorival Júnior não comanda mais a Seleção Brasileira. A direção agradece ao profissional e deseja sucesso na continuidade de sua carreira. A partir de agora, a CBF vai trabalhar em busca do substituto”.

O diretor de seleções, Rodrigo Caetano, o auxiliar Juan e o gerente de seleções, Cícero Souza, seguem na CBF.

Em pronunciamento feito na tarde desta sexta-feira, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, disse que a busca por um substituto foi iniciada somente nesta sexta-feira.

– Na terça-feira, eu disse a vocês depois do jogo que falaria no dia seguinte. Falamos e reunimos com Dorival Júnior e Rodrigo Caetano, e a CBF anuncia nesse momento que encerrou o ciclo do Dorival Júnior. A gente agradece muito pelo trabalho que ele desempenhou na Seleção e deseja para ele todo sucesso em sua carreira.

– Agora vamos trabalhar na busca de um substituto. Aquilo que era colocado que tinha contato com A, com B, com C, isso em momento algum passou nem pelo presidente, e nem por alguém que o presidente tenha determinado. A partir de agora sim que vamos buscar um substituto para dar continuidade ao trabalho da seleção brasileira.

O italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, da Espanha, é o preferido de Ednaldo para assumir o comando da Seleção a cerca de um ano da próxima Copa do Mundo. Jorge Jesus também está no radar.