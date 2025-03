Dorival Jr. analisa confronto contra a Colômbia e projeta evolução da Seleção nas Eliminatórias

Na véspera do aguardado confronto contra a Colômbia, o técnico Dorival Jr. concedeu uma entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 19 de março de 2025, no estádio que sediará a partida, válida pela 13ª rodada das Eliminatórias. O jogo está marcado para as 21h45 desta quinta-feira, 20 de março de 2025.

Dorival Jr. destacou a organização tática da seleção colombiana, ressaltando o longo período de trabalho do treinador adversário e a consolidação dos jogadores em suas respectivas funções. “A Colômbia tem uma estrutura de jogo muito bem definida. São 30 jogos do treinador, os jogadores já muito bem definidos em suas funções e posições. Com certeza teremos um jogo muito complicado, jogado, porque é uma equipe que joga, propõe e busca variações”, analisou o treinador.

Sob o comando de Dorival Jr., a Seleção Brasileira disputou 14 partidas, acumulando seis vitórias, sete empates e apenas uma derrota. O ataque marcou 22 gols, enquanto a defesa sofreu 12. Após um ano à frente da Amarelinha, o técnico se mostra confiante na rápida adaptação da equipe.

“Os jogadores têm um entendimento muito melhor do que estamos buscando. Tivemos o período da Copa América como treinamento, também muito importante. A evolução vem acontecendo, tenho uma convicção muito grande de que esta equipe está perto de um acerto, espero que aconteça rapidamente”, afirmou Dorival Jr.

O treinador também revelou que busca posicionar os jogadores nas mesmas funções que exercem em seus clubes, realizando apenas ajustes pontuais em função das características de cada adversário. “Estou tentando manter os jogadores na posição em que eles jogam em suas equipes, fazendo uma ou outra alteração em função dos adversários. Mas tentando aproveitar o que eles já têm e já fazem em suas equipes de origem”, explicou.

Além do confronto contra a Colômbia, o Brasil enfrentará a Argentina na próxima terça-feira (25), às 21h, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Em uma Data FIFA que reúne dois dos maiores rivais do continente, Dorival Jr. expressou o desejo de que a Seleção Brasileira continue evoluindo, independentemente do adversário.

“Quero ver a Seleção render em qualquer momento, independentemente do adversário que tenhamos. Teremos dois compromissos muito complicados, mas nossos adversários também reconhecem a condição da Seleção Brasileira. Estamos melhorando a cada momento, é uma subida gradativa que está acontecendo”, finalizou Dorival Jr.

Próximos desafios:

Brasil x Colômbia: Quinta-feira, 20 de março de 2025, às 21h45

Argentina x Brasil: Terça-feira, 25 de março de 2025, às 21h

A expectativa é de que a Seleção Brasileira apresente um bom desempenho nos próximos jogos, consolidando sua posição nas Eliminatórias e demonstrando a evolução constante sob o comando de Dorival Jr.

