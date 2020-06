Dória pede abertura de investigação contra ativista Sara Winter

O governador de São Paulo, João Dória, apresentou à justiça, nesta segunda-feira (01), uma notícia crime para pedir a abertura de um inquérito contra a ativista Sara Winter.

Segundo Dória, Sara Winter cometeu 31 crimes de difamação e 1 de ameaça contra o tucano no Twitter.

A ativista já é investigada no inquérito das fake news, que apura ameaças contra ministros do STF e a propagação de notícias falsas.

A PF esteve recentemente na casa de Sara Winter para levar notebook e celular da militante.

Em diversas publicações, Sara Winter se refere a Dória como ‘mau caráter’, ‘oportunista’, ‘escalador político’, entre outras ofensas.

A militante também já insinuou que o governador de São Paulo estaria inflando o número de casos de Covid-19 no estado para prejudicar o presidente da república, Jair Bolsonaro (sem partido).

Veja algumas publicações de Sara Winter na sequência:

Alguém tem o endereço da casa do @jdoriajr ?? Estou com o do @wilsonwitzel já!

Enquanto eles se acharem donos do Brasil o povo brasileiro vai pra porta da casa deles infernizarem ambos até que entendam que QUEM MANDA NO BRASIL SOMOS NÓS!

— Sara Winter (@_SaraWinter) April 5, 2020