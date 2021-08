Doria não autorizará ato contra Bolsonaro no dia 7 de setembro

Agência Brasil Governador João Dória Jr (SP)

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que não autorizará a realização de manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro no dia 7 setembro. A decisão foi tomada em conunjunto com a Secretaria da Segurança Pública do Estado e tem como foco manter a segurança dos manifestantes.

“A Secretaria de Segurança Pública tomou a decisão, no Conselho de Segurança Pública, de administrar as duas manifestações, respeitando ambas. As manifestações são democráticas […]. Só não há conveniência de que grupos antagonistas se manifestem no mesmo dia, ainda que em locais diferentes”, disse o governador.

Apoiadores do presidente estão com manifestações marcadas para o dia 7 de setembro. Atos contarão com a presença do próprio presidente e apoiadores. Doria reforçou que a SSP veterá a utlização de espaços públicos para qualquer manifestação contrária a Bolsonaro em todo o estado de São Paulo.

De acordo com o governador, atos contra a gestão do presidente devem ser realizados no dia 12 de setembro, mas isso ainda será conversado com os organizadores da manifestação.