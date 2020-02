Doria lamenta estragos em São Paulo e pede que população “evite áreas de risco”

arrow-options Photo Premium / Agência O Globo O Governador de São Paulo, João Doria, está em viagem aos Emirados Árabes

O Governador de São Paulo, João Doria, utilizou as redes sociais para comentar sobre os estragos causados na capital paulista nesta segunda-feira (10) após o forte temporal que castiga a cidade desde a madrugada de domingo.

“Pessoal, estamos empenhados desde as primeiras horas do dia, através da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, no auxílio à população de diversas regiões de SP que, lamentavelmente, foi afetada pelas fortes chuvas nessa madrugada”, escreveu Doria , que está no segundo dia da viagem aos Emirados Árabes, onde será inaugurado mais um escritório comercial do Estado de São Paulo fora do Brasil.

Importante todos ficarem atentos às recomendações de segurança para que se protejam e evitem áreas de risco. — João Doria (@jdoriajr) February 10, 2020

Na sequência, o governador pediu que a população tome cuidado e evite riscos desnecessários ao longo desta segunda-feira: “importante todos ficarem atentos às recomendações de segurança para que se protejam e evitem áreas de risco”.

