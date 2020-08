Doria fala em ‘otimismo realista’ e critica declaração sobre vacina de OMS

A mulher de um homem de Barra do Corda clonou o WhatsApp do marido após desconfiar que vinha sendo traída com uma mulher de Presidente Dutra-Ma. O homem marcou um encontro com uma jovem em um motel de luxo na cidade de Barra do Corda. A esposa, como tinha acesso a todas as conversas do marido, acabou sabendo onde seria o encontro.

No dia seguinte pegou o carro e partiu rumo ao motel, encostando em um comércio local para comprar hidróxido cáustico, popularmente conhecida como soda cáustica, ou potássio.

O homem alugou um quarto de motel para ele e sua amante. A esposa reservou um ao lado. Ela ouviu todos os ruídos que o seu companheiro e sua outra mulher. Ela calmamente esperou o marido sair do quarto com a mulher e jogou toda a soda cáustica no rosto da amante. Enquanto a amante agonizava, ela quebrava o pau com o marido.

Pra piorar ainda mais a situação, os funcionários do motel na tentativa de ajudar a amante, lavaram com água o rosto da jovem, fazendo o ácido reagir ainda mais e causar mais danos estéticos na face da moça.

O que era pra ser uma simples traição acabou virando caso de polícia. A esposa do empresário ficou presa por dois dias e responderá criminalmente pelos seus atos.

(*Portal e Noticias)