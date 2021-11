Doria e Virgílio querem prévias no domingo; Leite defende conclusão em 48 horas

Twitter/ PSDB Eduardo Leite e João Doria nas Prévias do PSDB





Enquanto o PSDB não define uma nova data para concluir a votação das prévias, os candidatos fazem suas reivindicações. O governador de São Paulo, João Doria, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, pedem a conclusão do pleito no próximo domingo (28). Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, espera a continuidade do processo em 48 horas.

A votação teve início e tinha previsão de conclusão neste domingo (21), às 18h. Mas o aplicativo disponibilizado para registro dos votos apresentou instabilidade desde o início do dia, o que dificultou o processo.

No início da tarde, o diretório paulista chegou a dizer que cerca de 26 mil tucanos apenas no estado não conseguiram votar . Com isso, a Executiva Nacional decidiu pausar o processo , preservando os votos já registrados via urna e aplicativo, e estabelecer uma nova data para concluir o pleito.

Depois disso, os políticos que disputam para representar o PSDB na eleição presidencial se manifestaram. Doria e Virgílio disseram, em entrevista coletiva, que querem terminar a votação no dia 28. Além disso, os dois assinaram uma nota conjunta em que lembram ter defendido o uso de urnas eletrônicas no processo partidário .

“Foi alertado durante todo o processo sobre a fragilidade do aplicativo e os problemas de instabilidade e insegurança que o modelo proposto poderia trazer para as primárias”, disseram os pré-candidatos.





Já Leite se pronunciou pouco depois para defender um prazo ainda mais justo, de dois dias. De acordo com ele, é o tempo necessário “para arrumar tecnicamente o aplicativo”. O partido disse que o app não suportou a demanda de acessos.