Doria diz que decisão de afastar Witzel é “no mínimo estranha”

.

O trabalho realizado pela Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) será um dos pontos abordados pela titular do órgão que compõe a estrutura do parlamento capixaba, deputada Janete de Sá (PMN), no I Webinar “Violência contra a mulher em tempos de pandemia”. O seminário acontece na segunda-feira (31) e é promovido pela Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa de Sergipe. O evento online tem inscrições gratuitas.

A deputada falará na mesa virtual que tem o mesmo tema do seminário. “É uma agenda grande, nacional e de muita representatividade. Precisamos debater esse tema tão caro para nós mulheres. Aqui no ES os números ainda são elevados. Até o dia 28 de agosto foram 62 mulheres assassinadas, sendo 15 feminicídios. Nesse mesmo período já foram 10.815 registros de violência doméstica nos termos da Lei Maria Da Penha (física, psicológica, sexual, financeira, e moral)”, ressaltou a parlamentar. A procuradora ainda observou que a oportunidade será proveitosa para explanar sobre projetos de lei e de indicação apresentados ao governo do Estado no sentido de enfrentar a problemática, além de servir para a troca de experiência com outros estados.

Procuradoria da Mulher

A Procuradoria Especial da Mulher da Ales foi instalada em 12 de dezembro de 2017. O parlamento capixaba foi o 5º entre os legislativos estaduais a contar com tal estrutura. “A Procuradoria foi criada para lutar pela construção de uma sociedade em que mulheres e homens tenham os mesmos direitos, para lutar contra todas as formas de discriminação e violência contra a mulher, lutar pela igualdade e pela garantia dos direitos em favor do empoderamento feminino”, ressaltou a procuradora especial da mulher da Assembleia Legislativa do ES.

Atualmente no Brasil existem 11 Câmaras Legislativas com suas procuradorias instaladas e funcionando. Em Brasília, além da Câmara Federal, a estrutura existe no Senado sob o comando da parlamentar capixaba, senadora Rose de Freitas (Podemos-ES).

Durante a pandemia a Procuradoria Especial da Mulher no ES está atendendo pelo e-mail [email protected]