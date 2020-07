Doria diz que Ano Novo e Carnaval não poderão ser comemorados sem vacina

Um jovem ainda não identificado de aproximadamente 20 anos, foi encontrado morto por populares em uma estrada vicinal na Estrada da Alegria, na zona Sul de Teresina. A vítima estava com várias perfurações de tiros e teve os olhos arrancados pelos bandidos.

Policiais militares da 2ª Companhia Independente do Promorar foram acionados por moradores da região que encontraram o corpo.

“A viatura comandada pelo cabo Ribamar foi informada que aqui havia um encontro de cadáver, eles vieram ao local, constataram a veracidade, informaram ao CPU e nós viemos fazer o isolamento para esperar a chegada da perícia e do IML”, afirmou o sargento Nascimento acrescentando que pelo cenário, a polícia acredita que a vítima não foi morta no local e sim levada até lá.

De acordo com o cabo Ribamar, durante a noite a estrada é isolada e com pouco movimento, o que torna propicio para esse tipo de crime. “Aqui é uma estrada isolada, à noite quase ninguém passa e fica propício para esse tipo de situação, chegamos ao local e aparentemente esse rapaz foi capturado em outro lugar e executado aqui porque o sangue ainda está fresco e visivelmente a gente vê duas perfurações no tórax e três no pescoço”, declarou.

“Foram várias perfurações à bala, arrancaram os olhos, foi um crime com requintes de crueldade. A policia judiciária vai se chegar ao motivo e aos autores. O fato é que se alguém não tivesse visto seria um pouco difícil a Polícia Militar identificar se tem um corpo aqui”, completou o sargento Nascimento.

(*Meio Norte)