Doria critica “lamentável apoio” de Bolsonaro a ato contra Congresso

Na noite desta terça-feira (25), a divulgação de informações de que Bolsonaro estaria distribuindo um vídeo via WhatsApp com uma convocação para um ato no dia 15 de março contra o Congresso motivou diversos ataques de apoiadores do governo. Nas redes sociais, nomes como Abraham Weintraub, ministro da Educação, e Alê Silva, deputada federal do PSL-MG, saíram em defesa do presidente e atacaram a jornalista.

Em postagem, Weintraub utilizou a figura do personagem Pinóquio da Disney, que via o nariz aumentar de tamanho toda vez que contava uma mentira, para dizer que a divulgação feita por Vera Magalhães, do site BrPolítico, se tratava de uma “fake news”.

Lançamento para o mercado brasileiro: Playmobil Pinóquio! pic.twitter.com/8NWVoHS6gw — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) February 26, 2020

“Lançamento para o mercado brasileiro: Playmobil Pinóquio!”, escreveu o ministro. Logo depois, postou uma imagem da nota original, escrita pela jornalista, para confirmar que estava associando o personagem ao episódio.

“Louca para dar furo?”

Quem também aproveitou para atacar a jornalista foi a deputada federal Alê Silva. Em uma série de postagens, ela compartilhou o vídeo da convocação, afirmando ter recebido o conteúdo via WhastApp, e trocou farpas com Vera Magalhães.

“E aí, a senhora também está louca para dar… furo?”, escreveu a deputada. Em resposta, a jornalista lamentou o ataque e questionou se ela queria “o print com o número do celular aberto”, fazendo referência ao número do presidente Bolsonaro.

Uma deputada federal reage desta maneira a uma reportagem feita por uma mulher. Só porque diz respeito ao político que ela segue/reverência. O furo está publicado, deputada. Quer o print com o número do celular aberto, sem a proteção? E a senhora, tem orgulho do papel que presta? pic.twitter.com/FbTOK9mAzB — Vera Magalhães (@veramagalhaes) February 26, 2020

“Uma deputada federal reage desta maneira a uma reportagem feita por uma mulher. Só porque diz respeito ao político que ela segue/reverência. O furo está publicado, deputada. Quer o print com o número do celular aberto, sem a proteção? E a senhora, tem orgulho do papel que presta?”, disse.

Por fim, após receber a resposta da jornalista, que veio com a divulgação dos vídeos da convocação do ato, a deputada ainda fez uma nova publicação e questionou: “Ué, falar em furo jornalístico agora virou crime?”.