Doria celebra vacinação em crianças e adolescentes: “prepara o braço, molecada”

Divulgação Doria

O governador de São Paulo, João Doria, utilizou as redes sociais, na manha deste sábado, para comemorar o pedido que o Instituto Butantan fez à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para autorizar aplicação da Coronavac em crianças e adolescentes.

“O Butantan solicitou à Anvisa autorização para incluir crianças e adolescentes, de 3 a 17 anos, entre as faixas etárias que poderão receber a vacina do Butantan. Estudos com essa faixa etária mostraram excelentes resultados em segurança e eficácia”, escreveu ele.

Por fim, celebrou o fato: “Prepara o braço, molecada”, disse.

Por enquanto, a Coronavac só está autorizada para uso emergencial no Brasil em pessoas maiores de idade. Até o momento, somente a vacina da Pfizer está aprovada para menores de 18 anos pela agência reguladora. O imunizante tem indicação para pacientes a partir dos 12 anos.

Em nota, a Anvisa falou sobre a inclusão da Coronavac nessa faixa etária. “Para incluir novos públicos na bula, o laboratório precisa conduzir estudos demonstrando a relação de segurança e eficácia para determinada faixa etária. Esses estudos podem ser conduzidos no Brasil ou em outros países. No caso da Coronavac, os estudos foram conduzidos fora do Brasil”, apontou.