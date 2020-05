Doria apoia Covas e amplia antecipação de feriados para o estado de SP

João Doria (PSDB) informou hoje (18), em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, que pretende antecipar o feriado estadual de 9 de julho para o próximo dia 25 de maio (segunda-feira). De acordo com o governador, a ideia é ampliar os índices de isolamento social no estado, que têm apresentado melhores taxas nos finais de semana e feriados.

Além do feriado estadual, o governador fez um pedido para que os prefeitos das 645 cidades paulistas antecipem feriados municipais para os dias seguintes ao dia 25 de maio.

Governo de São Paulo / Divulgação Doria solicitou aos prefeitos para que antecipem feriados municipais

Na capital, o prefeito Bruno Covas (PSDB) quer antecipar dois feriados municipais para os dias 27 e 28, tornando o dia 29 (sexta-feira) ponto facultativo. Dessa forma, na semana que vem apenas o dia 26 seria dia útil na capital paulista.

A antecipação dos feriados ainda deve passar pelo Legislativo. Doria disse que já enviou o projeto sobre o dia 9 de julho para a Assembleia Legislativa, e espera que o projeto seja votado com urgência.

“É uma forma de aumentar o isolamento e evitar o colapso do sistema de saúde”, disse o governador. “É muito importante que a população de São Paulo compreenda a importância do isolamento social. Quanto maior for o isolamento social, maiores as chances de superarmos a fase mais dura da quarentena”, continuou Doria.

“Também nós vamos recomendar que prefeitos de outros municípios da região metropolitana do interior do Estado de São Paulo e do litoral possam igualmente avaliar com as suas câmaras municipais a antecipação de feriados municipais para os dias que sucedem a esses feriados aqui de São Paulo, ou seja, dias 26 e 27 de maio, quarta e quinta-feira da próxima semana”, disse o prefeito Bruno Covas.